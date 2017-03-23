Екатеринбуржец получает штрафы за нарушения машины-двойника с поддельными номерами (ФОТО)

Первый раз мужчина получил штрафы 19 марта. Его удивило, что нарушения произошли на территории других регионов России. Он подумал, что перепутали адрес дислокации камер и собрался идти платить штрафы. Однако на следующий день он получил еще пачку штрафов. Тогда автомобилист принял решение разобраться в ситуации.

Внимательно вглядевшись в фото машины, автолюбитель понял, что это не его автомобиль, но почти точная копия, сообщает Е1. Совпадают марка, модель, цвет, буквы и цифры номера. Единственное отличие – форма фар.

Потерпевший обратился за разъяснениями в ГАИ, где ему рассказали, что его ждет еще несколько штрафов – все за превышение скорости на общую сумму 4 тыс. руб.

Как пояснили в ГИБДД, для разрешения ситуации мужчине нужно писать заявление по месту нарушения ПДД, тогда будет проведена проверка и установлена машина-двойник. Вероятнее всего, ТС угнали и перебили номерные знаки, и угнанная машина еще неоднократно может портить жизнь екатеринбуржцу.

При внимательном рассмотрении видны отличия фар и решетки радиатора.