ГИБДД просит водителей быть внимательнее на дорогах в период школьных каникул
23 марта 2017, 12:20Транспорт
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В период с 20 марта по 9 апреля в связи с весенними каникулами в образовательных учреждениях ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» проводит оперативно-профилактическую операцию «Внимание-каникулы!».
Сюжеты: Нижний Тагил
Цель мероприятия – обеспечение безопасности участников дорожного движения школьного и дошкольного возраста.
ГИБДД напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима, перевозки детей в детских креслах, соответствующих требованиям безопасности. Родителям школьников напоминается о необходимости повторить с детьми ПДД.
С начала 2017 года в Нижнем Тагиле зафиксировано 7 ДТП с участием несовершеннолетних.
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