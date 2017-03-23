ГИБДД просит водителей быть внимательнее на дорогах в период школьных каникул

ГИБДД напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима, перевозки детей в детских креслах, соответствующих требованиям безопасности. Родителям школьников напоминается о необходимости повторить с детьми ПДД .

С начала 2017 года в Нижнем Тагиле зафиксировано 7 ДТП с участием несовершеннолетних.