Цирковой трамвай начал работать в Нижнем Тагиле (ФОТО)
23 марта, 23:05Транспорт
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23 марта в Нижнем Тагиле начал работу фирменный цирковой трамвай. Украшенный воздушными шарами и рисунками вагон проехал по маршруту №15.
Сюжеты: Нижний Тагил
Фирменный трамвай Нижнетагильского цирка 23 марта впервые отправился перевозить пассажиров.
По решению руководства цирка, вагон под номером 340 будет функционировать как обычный трамвай – без клоунов и другого циркового персонала. Однако тематическое оформление все же будет присутствовать: это рисунки изнутри и снаружи, а также анонсы представлений.
23 марта украшенный воздушными шарами трамвай работал по маршруту №15, в последующие дни он может направиться по любому другому маршруту. Отследить его местонахождение можно на сайте «Тагильский трамвай».
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Фото: «Тагильский трамвай»
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