Из Екатеринбурга в Нижний Тагил до 1 апреля не будут ходить пять автобусов

Как рассказали на Северном автовокзале, отмена рейсов связана с уменьшением пассажиропотока из-за коронавируса. До начала апреля в Нижний Тагил не будут ходить пять рейсов. Также отменены семь рейсов до Первоуральска. На автовокзале заверили, что отмена некоторых рейсов лишь увеличит интервал между автобусами, ходить совсем они не перестанут.