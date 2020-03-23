Из Екатеринбурга в Нижний Тагил до 1 апреля не будут ходить пять автобусов
Сегодня, 21:52ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Часть рейсов из Екатеринбурга в Нижний Тагил отменили до 1 апреля, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Как рассказали на Северном автовокзале, отмена рейсов связана с уменьшением пассажиропотока из-за коронавируса. До начала апреля в Нижний Тагил не будут ходить пять рейсов. Также отменены семь рейсов до Первоуральска. На автовокзале заверили, что отмена некоторых рейсов лишь увеличит интервал между автобусами, ходить совсем они не перестанут.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей