Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле планируется перекрыть 11 мая

Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле планируется перекрыть 11 мая

Сегодня, 14:18ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
«Уралстроймонтаж» планирует закрыть мост на Циолковского в Нижнем Тагиле с 11 мая 2021 года.

Также будет перекрыто движение на перекрестке улиц Октябрьской революции и Циолковского и участок дороги от этого пересечения до улицы Серова, пишет АН «Между строк».

Соответствующие дорожные знаки начнут расставлять с 5 апреля. Деревья и насаждения на ремонтируемом участке будут вырублены. Начнется нанесение временной дорожной разметки.

В мэрии Нижнего Тагила уточнили, что дата может измениться.

Напомним, из-за ремонта моста на Циолковского в Нижнем Тагиле планировалось изменить график рабочих смен на НТМК и перенести их на час раньше, однако глава профслоюза Владимир Радаев заявил, что режим работы останется прежним. Вместо этого скорректируют режим работы автобусов, доставляющих заводчан к месту труда.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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