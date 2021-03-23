Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле планируется перекрыть 11 мая

Также будет перекрыто движение на перекрестке улиц Октябрьской революции и Циолковского и участок дороги от этого пересечения до улицы Серова, пишет АН «Между строк».
Соответствующие дорожные знаки начнут расставлять с 5 апреля. Деревья и насаждения на ремонтируемом участке будут вырублены. Начнется нанесение временной дорожной разметки.
В мэрии Нижнего Тагила уточнили, что дата может измениться.
Напомним, из-за ремонта моста на Циолковского в Нижнем Тагиле планировалось изменить график рабочих смен на НТМК и перенести их на час раньше, однако глава профслоюза Владимир Радаев заявил, что режим работы останется прежним. Вместо этого скорректируют режим работы автобусов, доставляющих заводчан к месту труда.