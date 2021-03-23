Работы без закрытия моста на Циолковского в Нижнем Тагиле начнутся уже 5 апреля

Для того, чтобы выполнить работу в установленное время, на участки будет выведено большее количество техники, уточнил директор «Уралстроймонтаж» в беседе с редакцией TagilCity.ru.
Перенес сроков закрытия связан с доведением средств до заказчика. Из-за этого будет ужат график работ, рассказал Алексей Голященко.
Несмотря на сокращение времени на реализацию, проект будет завершен в установленные временные рамки. График окончания работ останется неизменным.
Напомним, 23 марта сообщалось, что мост на улице Циолковского планируется закрыть 11 мая. Ранее перекрыть движение собирались уже в апреле.