Работы без закрытия моста на Циолковского в Нижнем Тагиле начнутся уже 5 апреля

Работы без закрытия моста на Циолковского в Нижнем Тагиле начнутся уже 5 апреля

Сегодня, 16:03ТранспортГенрих СтефанФото: 1Mediainvest.ru
Закрытие моста ожидается 11 мая, однако работы по ремонту объекта начнутся уже в апреле - с 5 числа подрядчик будет выполнять работы, которые не требуют перекрытия моста.

Для того, чтобы выполнить работу в установленное время, на участки будет выведено большее количество техники, уточнил директор «Уралстроймонтаж» в беседе с редакцией TagilCity.ru.

Перенес сроков закрытия связан с доведением средств до заказчика. Из-за этого будет ужат график работ, рассказал Алексей Голященко.

Несмотря на сокращение времени на реализацию, проект будет завершен в установленные временные рамки. График окончания работ останется неизменным.

Напомним, 23 марта сообщалось, что мост на улице Циолковского планируется закрыть 11 мая. Ранее перекрыть движение собирались уже в апреле.

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