Временный светофор появится на Красногвардейской в Нижнем Тагиле

Временный светофор появится на Красногвардейской в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:32ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Временный светофор будет установлен на улице Красногвардейская в Нижнем Тагиле в связи со строительством «Тагильской лагуны».

О новом объекте рассказал в ходе встречи по вопросам возведения «Тагильской лагуны-2» глава города Владислав Пинаев.

Техника будет нуждаться в выезде на улице Красногвардейская. У нас в городе будет перекрыт мостовой переход на Циолковского, в связи с этим осложнится движение транспорта. Для её выпуска с территории стройки будет установлен отдельный светофор, рассказал мэр.

Планируется, что выпуск спецтранспорта с территории объекта будет производиться один раз в час. Перед выездом намечена установка мойки для колес, чтобы не допустить выноса грязи на проезжую часть.

Светофор не будет функционировать в штатном режиме. Для выезда будет предусмотрено нажатие кнопки.

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