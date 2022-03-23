Стоимость поездок на такси может увеличиться в Нижнем Тагиле

Стоимость поездок на такси может увеличиться в Нижнем Тагиле
Стоимость поездок на такси может увеличиться в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:13ТранспортФото: 1MI
Проезд на такси может подорожать в Нижнем Тагиле из-за роста цен на запчасти и материалы для обслуживания автомобилей. Об этом TagilCity.ru рассказал водитель одного из городских такси.

По его словам, из-за санкций увеличивается стоимость обслуживания автомобиля. Из-за санкций стали дорожать запчасти. Также ожидается рост стоимости горюче-смазочных и других материалов. Это непосредственно будет закладываться в цену поездок. Возможен и такой вариант, что некоторые водители откажутся работать по текущим расценкам за поездки, так как это станет невыгодно.

Цены на запчасти растут в геометрической прогрессии, может вообще дефицит скоро будет. Как мы тогда будем ремонтировать автомобили? Расходы тогда будут огромные и водители просто перестанут выходить на рейсы,рассказал TagilCity.ru таксист.

Простые автомобилисты тоже отмечают подорожание запчастей и материалов. В частности, моторного масла.

Масло Петро-канада которое заливал с 2013 года за 4 литра просят 7,5 тысячи. Сейчас ремонтировать или просто обслужить автомобиль будет очень дорого. Запчасти на импортные автомобили на складе долго лежать не будут, и в дальнейшем цена еще вырастет,говорит автомобилист Михаил.

Другой водитель Дмитрий утверждает, что масло, которым он пользуется, не подорожало, а вот цена фильтров выросла втрое. Теперь вместо 250 рублей приходится платить 750.

Продавец сказал что люди приходят по 3-5 комплектов для ТО хватают впрок всю неделю. То ли ещё будет, рассказывает Дмитрий.

Выросла цена и на автомобильные шины и диски. По словам автомобилистов, разница почти в два раза. Так, например, водитель Александр в октябре 2021 года покупал новую зимнюю резину за 4,6 тысячи рублей за штуку. А теперь за эти же шины придется отдать уже 8,2 тысячи.

Напомним, в начале марта 2022 года предприятия по перевозке пассажиров в общественном транспорте Нижнего Тагила уже предлагали увеличить стоимость проезда. Причиной стал рост цен на запчасти. По словам перевозчиков, цена на все необходимые для обслуживания материалы увеличилась в два раза, по сравнению с 2020 годом.

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