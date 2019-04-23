Мэрия Тагила опубликовала график ограничения движения автотранспорта 9 мая
Сегодня, 11:27ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В связи с праздничными мероприятиями, посвященными 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая будет ограничено движение на некоторых улицах Нижнего Тагила, сообщает мэрия.
Сюжеты: Нижний Тагил
На время проведения праздничной демонстрации, с 7.30 дор 12.00, будут перекрыты участки улиц:
- улица Горошникова от проспекта Мира до улицы Красноармейская,
- улица Заводская от улицы Горошникова до улицы Октябрьской революции,
- проспект Строителей от улицы Октябрьской революции до улицы Пархоменко,
- проспект Ленина на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского,
- улица Карла Маркса от улицы Октябрьской революции до улицы Островского,
- улица Вязовская на участке от проспекта Ленина до улицы Газетная,
- улица Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Циолковского,
- улица Первомайская на участке от улицы Горошникова до улицы Циолковского,
- улица Красноармейская на участке от улицы Горошникова до улицы Серова,
- улица Огаркова на участке от улицы Уральская до улицы Ломоносова,
- проспект Мира на участке от улицы Горошникова до улицы Циолковского,
- улица Ломоносова на участке от улицы Пархоменко до улицы Островского,
- улица Уральская на участке от улицы Красноармейская до улицы Островского,
- улица Газетная на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского.
На участках улиц Ленина от улицы Первомайская до Октябрьской революции, пр. Мира от улицы Горошникова до Карла Маркса, Строителей на участке улиц Пархоменко до Октябрьской революции и по улице Пархоменко от Карла Маркса до Горошникова движение будет перекрыто до 16.00, до завершения легкоатлетической эстафеты.
В Дзержинском районе движение будет перекрыто с 14.30 до 17.00 на участках:
- проспект Вагоностроителей на участке от Восточного шоссе до улицы Правды,
- проспект Дзержинского на участке от улицы Ильича до проспекта Ленинградский,
- проспект Ленинградский на участке от улицы Окунева до улицы Тимирязева,
- улица Окунева на участке от улицы Ильича до улицы Коминтерна,
- улица Орджоникидзе на участке от улицы Ильича до улицы Коминтерна,
- улица Энтузиастов на участке от проспекта Дзержинского до улицы Тимирязева,
- улица Коминтерна на участке от проспекта Дзержинского до улицы Тимирязева.
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