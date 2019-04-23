Мэрия Тагила опубликовала график ограничения движения автотранспорта 9 мая

На участках улиц Ленина от улицы Первомайская до Октябрьской революции, пр. Мира от улицы Горошникова до Карла Маркса, Строителей на участке улиц Пархоменко до Октябрьской революции и по улице Пархоменко от Карла Маркса до Горошникова движение будет перекрыто до 16.00, до завершения легкоатлетической эстафеты.