В центре Екатеринбурга закроют парковку из-за пасхальной ярмарки
Вчера, 23:34ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Парковка на площади 1905 года будет закрыта с 26 по 28 апреля из-за проходящей там пасхальной ярмарки, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Парковку закроют 26 апреля в 19:00. Ярмарка будет проходить с субботы по воскресенье, с 9:00 до 16:30. Вновь оставлять свои автомобили на площади 1905 года екатеринбуржцы смогут в воскресенье, 28 апреля, с 18:00.
На ярмарке будут представлены товары от производителей со всего Урала: молочные изделия, мясные деликатесы, рыба, овощи, фрукты и сладости. Также посетители смогут выбрать пасхальную продукцию, например, оригинально оформленные куличи и пасхи, а также пироги, пряники и ароматные чаи.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей