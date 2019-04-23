В центре Екатеринбурга закроют парковку из-за пасхальной ярмарки

Парковку закроют 26 апреля в 19:00. Ярмарка будет проходить с субботы по воскресенье, с 9:00 до 16:30. Вновь оставлять свои автомобили на площади 1905 года екатеринбуржцы смогут в воскресенье, 28 апреля, с 18:00.