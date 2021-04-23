86 нарушений ПДД водителями автобусов выявлено в Нижнем Тагиле

86 нарушений ПДД водителями автобусов выявлено в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:27ТранспортФото: Пропаганда Отдел ГИБДД
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» в период с 20 по 22 апреля сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила выявили 86 нарушений ПДД водителями общественного транспорта.

Техническое состояние автобусов, соответствие конструкции, качество проведения предрейсовых медосмотров, выполнение требований, предъявляемых к состоянию здоровья, уровню квалификации, режиму труда и отдыха водителей автобусов сотрудники ОГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское» проверяли совместно с инспекторами технадзора, представителями прокуратуры и специалистами Межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

Всего в период с 20 по 22 апреля было проверено 154 автобуса, следующих по городским маршрутам, а также осуществляющих пригородные и междугородние перевозки пассажиров. У 86 из них были выявлены нарушения.

Больше всего нарушений — 34 касаются управления транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых, эксплуатация транспортного средства запрещена (статья 12.5 ч.1 КоАП РФ).

При обнаружении неисправности рулевого управления, транспортное средство было эвакуировано и помещено на специализированную стоянку, — отметили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Также были выявлены 10 фактов не использования ремней безопасности автомобиля (статья 12.6 КоАП РФ), 6 нарушений правил перевозки людей (статья 12.23 КоАП РФ), 5 фактов выпуска на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация (статья 12.31 ч.2 КоАП РФ), 5 фактов нарушения правил пользования телефоном водителем ТС (статья 12.36 КоАП РФ) и 3 факта управления транспортным средством или выпуск на линию ТС без тахографа, несоблюдение норм времени управления и отдыха, либо нарушение режима труда и отдыха водителей (статья 11.23 КоАП РФ).

Напомним, с 16 по 18 апреля 2021 года в рамках профилактического мероприятия «Безопасная дорога» было выявлено 641 нарушение правил дорожного движения водителями в Нижнем Тагиле.

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автобусыГИБДДобществоПДДобщественный транспортНижний Тагил
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