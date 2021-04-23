Реверсивное движение будет введено на пяти трассах Свердловской области

Путем устройства слоев износа удается замедлить разрушение верхнего слоя покрытия, восстановить ровность и сцепление, сообщили в пресс-службе Уралуправтодора. В связи с этим дорожники ограничивают движение на участках, периодически там действует реверсивный проезд.
Расширение проезжей части до четырех полос происходит на участках федеральных трасс, где в текущем году будут проводиться капремонты. Данное решение позволяет разъединить потоки автомобилей встречных направлений, используя разделительные барьеры.
Трассы, на которых стоит ожидать появление реверсивного движения:
Напомним, дорога Нижний Тагил — Серебрянка — Верхняя Ослянка, которая была отремонтирована в 2017 году и в 2019, разрушается в пригороде Нижнего Тагила.