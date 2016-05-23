В Нижнем Тагиле продолжаются дорожные работы: завтра дорожники начнут фрезеровать дорогу на Черноисточинском шоссе

Сегодня, если заказчик примет основание, начнется асфальтирование на ул. Красногвардейская рассказал журналистам TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» - Никита Чапурин.

Представители ОД «Тагил без ям» сообщают, что завтра начнутся работы по фрезерованию дороги на Черноисточинском шоссе. Позднее на этой неделе будет начато фрезерование улиц Выйская и Верхняя Черепанова.