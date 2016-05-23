В Нижнем Тагиле продолжаются дорожные работы: завтра дорожники начнут фрезеровать дорогу на Черноисточинском шоссе
На этой неделе в Нижнем Тагиле дорожники будут фрезеровать улицы на ГГМ и на Вые.
Тем временем «Уралдортехнологии» продолжают гарантийный ремонт ул. Красногвардейская.
Сегодня, если заказчик примет основание, начнется асфальтирование на ул. Красногвардейская рассказал журналистам TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» - Никита Чапурин.
TagilCity.ru напоминает о том, ранее Сергей Носов требовал от подрядчика фрезерования всей ширины улицы Красногвардейская, однако подрядчиком было решено проводить ремонт картами. Представители общественности отметили нарушения при восстановлении подрядчиком дорожного полотна на этой улице. Замечания были отражены в актах осмотра.
Представители ОД «Тагил без ям» сообщают, что завтра начнутся работы по фрезерованию дороги на Черноисточинском шоссе. Позднее на этой неделе будет начато фрезерование улиц Выйская и Верхняя Черепанова.
© Эрик Х., TagilCity.ru