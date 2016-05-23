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В одной из маршруток Нижнего Тагила, курсирующих между Вагонкой и центром, демонтирована акустика, причинявшая дискомфорт пассажирам (ФОТО)
Сюжеты:
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В одной из маршруток Нижнего Тагила, курсирующих между Вагонкой и центром, демонтирована акустика, причинявшая дискомфорт пассажирам (ФОТО)

23 мая 2016, 17:55ТранспортПавел Щербина
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