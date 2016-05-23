В одной из маршруток Нижнего Тагила, курсирующих между Вагонкой и центром, демонтирована акустика, причинявшая дискомфорт пассажирам (ФОТО)

Дело в том, что над задними пассажирскими сидениями в «ГАЗели» висит объемная акустика. Каждый человек ростом выше среднего, хочет он того или нет, стукается головой об эту низковисящую акустику. Я попытался объяснить это водителю, но тот послал меня к хозяину автомобиля сообщил в редакцию TagilCity.ru тагильчанин Пётр.

Читатель прикрепил фотографии к своему сообщению. На них изображены акустика в салоне и та самая «ГАЗель».

Журналисты TagilCity.ru обратились в компанию, обслуживающую маршрут, чтобы выяснить, будут ли приняты какие-то меры, в связи с жалобой пассажира.

После получения вышеуказанного обращения и консультации с отделом ГИБДД механиками ООО «Фирма ТАС» совместно с инженером по БДД дополнительно был проведен осмотр указанного транспортного средства. ООО «Фирма ТАС» внимательно относится ко всем замечаниям и пожеланиям пассажиров, поэтому с целью предотвращения вреда здоровью и имуществу пассажиров было принято решение демонтировать установленную в салоне акустическую систему сообщила в ответ на запрос TagilCity.ru компания-перевозчик ООО «Фирма ТАС».

Журналистам TagilCity.ru объяснили, куда обращаться читателям, в ситуациях, когда они сталкиваются с различными неудобствами в салоне общественного транспорта. Будь то неработающие ремни безопасности, грязь в салоне или хамство водителя:

В салонах всех автобусов на маршрутах, обслуживаемых ООО «Фирма ТАС», размещена необходимая контактная информация для обращения с предложениями и жалобами: контактные данные фирмы, наличие маршрута с указанием остановочных пунктов, ФИО водителей, наименование, адреса и контактные телефоны органов, обеспечивающих контроль над осуществлением перевозок пассажиров и страховой организации, с которой заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.

Таким образом, благодаря неравнодушию одного тагильчанина, транспортное средство, курсирующее между Вагонкой и центром города, стало комфортнее и безопаснее.