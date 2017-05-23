926 нарушений ПДД за три дня были выявлены сотрудниками полиции Нижнего Тагила
23 мая 2017, 08:45Транспорт
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Накануне были подведены итоги традиционного рейда «Безопасная дорога», который прошел на дорогах Нижнего Тагила и Горнозаводского округа с 18 по 20 мая.
Сюжеты: Нижний Тагил
По итогам проверок было выявлено в общей сложности 926 нарушений ПДД. Так, за три дня сотрудники ДПС зафиксировали 192 нарушителя, которые не использовали ремни безопасности, либо перевозили не пристегнутых ремнями пассажиров. Еще 55 водителей небезопасно перевозили детей. Пять водителей были пьяны.
В рейде приняли участие 144 сотрудника полиции, которые провели 213 профилактических бесед, передает отделение пропаганды ОГИБДД Нижнего Тагила.
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