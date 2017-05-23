926 нарушений ПДД за три дня были выявлены сотрудниками полиции Нижнего Тагила

По итогам проверок было выявлено в общей сложности 926 нарушений ПДД. Так, за три дня сотрудники ДПС зафиксировали 192 нарушителя, которые не использовали ремни безопасности, либо перевозили не пристегнутых ремнями пассажиров. Еще 55 водителей небезопасно перевозили детей. Пять водителей были пьяны.