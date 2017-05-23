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926 нарушений ПДД за три дня были выявлены сотрудниками полиции Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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926 нарушений ПДД за три дня были выявлены сотрудниками полиции Нижнего Тагила

23 мая 2017, 08:45Транспорт
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