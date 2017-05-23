Металлические ограждения восстановлены на остановке «Поликлиники» после ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО)
23 мая 2017, 12:05ТранспортПавел Щербина
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Металлические конструкции, ограждавшие пассажиров трамвайной остановки «Поликлиники» от Ленинградского проспекта, были восстановлены после ДТП в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, металлические ограждения на этой остановке снесла в результате ДТП автолюбительница на иномарке в ночь на 30 апреля.
Как можно видеть на фото, на данный момент ограждения восстановлены. Внешне они незначительно отличаются от стоявших ранее своим дизайном.
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Фото: 23 мая, 2017 г.
Проблема обустройства на остановке «Поликлиники» в Нижнем Тагиле павильона для пассажиров, тем временем, ожидает своего решения.
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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