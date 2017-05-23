Металлические ограждения восстановлены на остановке «Поликлиники» после ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Напомним, металлические ограждения на этой остановке снесла в результате ДТП автолюбительница на иномарке в ночь на 30 апреля.

Как можно видеть на фото, на данный момент ограждения восстановлены. Внешне они незначительно отличаются от стоявших ранее своим дизайном.

Фото: 23 мая, 2017 г.

Проблема обустройства на остановке «Поликлиники» в Нижнем Тагиле павильона для пассажиров, тем временем, ожидает своего решения.