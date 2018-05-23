Дороги в селе Лая под Нижним Тагилом могут закрыть из-за значительных дефектов (ФОТО)
23 мая, 19:50Транспорт
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В 2018 году Госавтоинспекция провела обследование состояния дорог в селе Лая под Нижним Тагилом. В результате проверки были выявлены значительные повреждения дорожного полотна.
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
Дефекты есть на улице Краснознаменная, на автодороге Лая — Балакино и на подъезде к поселку Горноуральский. Кроме того, на перечисленных улицах отсутствуют дорожные знаки, а в черте города нет тротуаров и освещения.
Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД, по итогам проверки администрации Горноуральского городского округа выдали предписание — устранить выявленные недостатки до 1 июня 2018 года.
В случае, если требования Госавтоинспекции не будут выполнены в срок, на дорогах введут ограничения для пассажирского транспорта, в том числе и для школьного автобуса.
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД
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