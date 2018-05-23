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Дороги в селе Лая под Нижним Тагилом могут закрыть из-за значительных дефектов (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дороги в селе Лая под Нижним Тагилом могут закрыть из-за значительных дефектов (ФОТО)

23 мая, 19:50Транспорт
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