Дороги в селе Лая под Нижним Тагилом могут закрыть из-за значительных дефектов (ФОТО)

Дефекты есть на улице Краснознаменная, на автодороге Лая — Балакино и на подъезде к поселку Горноуральский. Кроме того, на перечисленных улицах отсутствуют дорожные знаки, а в черте города нет тротуаров и освещения.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД, по итогам проверки администрации Горноуральского городского округа выдали предписание — устранить выявленные недостатки до 1 июня 2018 года.

В случае, если требования Госавтоинспекции не будут выполнены в срок, на дорогах введут ограничения для пассажирского транспорта, в том числе и для школьного автобуса.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД