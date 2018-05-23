Рейд «Автобус-Маршрутка» проходит в Нижнем Тагиле с 21 по 27 мая (ФОТО)
С 21 по 27 мая сотрудники ГИБДД в Нижнем Тагиле проводят профилактическое мероприятие «Автобус-Маршрутка» с целью профилактики ДТП с участием общественного транспорта.
Полицейские с помощью средств фото- видеофиксации «негласно» проверят водителей автобусов и маршруток, которые осуществляют перевозку пассажиров по Нижнему Тагилу и Горноуральскому городскому округу.
Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД, проверка коснется лицензии на перевозку пассажиров и технического состояния транспорта. Также проверят, на каких стоянках находится пассажирский транспорт в ночное время.
Сотрудники ГИБДД просят граждан сообщать им о нарушениях ПДД водителями автобусов и маршруток. Информацию необходимо предоставлять в письменном виде в дежурную часть ГИБДД с указанием точного времени, даты и места совершения правонарушения в виде заявления, если есть возможность, предоставить запись видеорегистратора или фотографию.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД
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