Губернатор Свердловской области обсудил с главой РЖД запуск «Ласточки» в Пермь

Губернатор Свердловской области на встрече с гендиректором РЖД обсудил перспективы развития вокзала в Екатеринбурге.

К ЧМ-2018 мы его модернизировали, но впереди ещё большая работа по развитию этого комплекса, особенно в связи с перспективой запуска ВСМ, написал глава Среднего Урала на своей странице в социальной сети.

Также Куйвашев сообщил о том, что на встрече обсуждался вопрос запуска пассажирского сообщения между Екатеринбургом и Пермью. Данный вопрос прорабатывается с Пермским краем.

Глава подчеркнул, что нашел взаимопонимание с руководством РЖД.