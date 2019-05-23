Губернатор Свердловской области обсудил с главой РЖД запуск «Ласточки» в Пермь
Глава региона Евгений Куйвашев встретился с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым и обсудил вопрос запуска «Ласточки» в Пермь, сообщает «Областная газета».
Губернатор Свердловской области на встрече с гендиректором РЖД обсудил перспективы развития вокзала в Екатеринбурге.
К ЧМ-2018 мы его модернизировали, но впереди ещё большая работа по развитию этого комплекса, особенно в связи с перспективой запуска ВСМ, написал глава Среднего Урала на своей странице в социальной сети.
Также Куйвашев сообщил о том, что на встрече обсуждался вопрос запуска пассажирского сообщения между Екатеринбургом и Пермью. Данный вопрос прорабатывается с Пермским краем.
Глава подчеркнул, что нашел взаимопонимание с руководством РЖД.
Напомним, электропоезд «Ласточка» также будет курсировать до станции Серов в период общероссийских праздников. Рейсы из Екатеринбурга в Серов и обратно назначены на 22 и 24 февраля, 7 и 10 марта, 30 апреля, 5 и 12 мая, 1 и 4 ноября, 27 и 30 декабря. Стоимость поездки по полному тарифу составит 528 рублей.