В Екатеринбурге на Плотинке в павильоне «Машина времени» выставили Delage DMN

Выставка «Машина времени» в центре уральской столицы является этапом автофестиваля «В движении», который проходит перед ретроралли «Кубок Урала». Гонка на ретроавтомобилях в Екатеринбурге стартует 13 июля.

Автомобиль Delage DMN был выпущен в 1929 году французской фирмой, которая занималась производством эксклюзивных и спортивных машин. Всего было выпущено 897 автомобилей этой марки.

Выставленный на Плотинке автомобиль является частью экспозиции Музея автомобильной техники в Верхней Пышме.