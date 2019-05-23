В Екатеринбурге на Плотинке в павильоне «Машина времени» выставили Delage DMN
Сегодня, 13:05ТранспортФото: Е1.ru
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В Екатеринбурге на Плотинке в павильоне «Машинавремени» появился новый экспонат автомобиль марки Delage DMN, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Выставка «Машина времени» в центре уральской столицы является этапом автофестиваля «В движении», который проходит перед ретроралли «Кубок Урала». Гонка на ретроавтомобилях в Екатеринбурге стартует 13 июля.
Автомобиль Delage DMN был выпущен в 1929 году французской фирмой, которая занималась производством эксклюзивных и спортивных машин. Всего было выпущено 897 автомобилей этой марки.
Выставленный на Плотинке автомобиль является частью экспозиции Музея автомобильной техники в Верхней Пышме.
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Delage DMN имеет шестицилиндровый мотор мощностью 80 лошадиных сил. Он мог набирать скорость до 115 км/ч. Кузов выставленного авто был произведен в ателье Figoni по индивидуальному заказу бельгийского дипломата Веттера.
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