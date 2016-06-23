Неделя ŠKODA YETI в Европа Авто Тагил!

Почему ŠKODA Yeti? 5 аргументов в пользу приобретения этого автомобиля.

1. Безопасность: С безопасностью у «снежного человека» все обстоит хорошо: высококачественная жесткая конструкция кузова является основой безопасности при любых авариях. Чтобы добиться высокой надежности несущего кузова инженеры использовали чрезвычайно прочные материалы, особенно для пассажирского отсека, где допустимы только минимальные деформации. Предусмотрено до 9 подушек безопасности для пассажиров переднего и заднего ряда. При резком торможении на скорости свыше 60 км/ч стоп-сигналы автоматически начинают мигать. После остановки автомобиля они перестают и включается аварийная световая сигнализация. При возобновлении движения она выключается тоже автоматически. Этот нюанс снижает риск попутного столкновения, особенно вблизи пробок на автомагистралях или при резком торможении перед неожиданным препятствием.

2. Внешний вид: Рестайлинговая версия ŠKODA Yeti вызывает неподдельный интерес у любителей компактных кроссоверов. Интерьер этого универсального автомобиля впечатляет не меньше, чем его динамические характеристики. Этот автомобиль стал одним из самых вместительных в своем классе за счет продуманной эргономики и безупречной формы кузова.

3. Парковка: Водители, которым сложно оценить размер парковочного пространства, оценят автоматический ассистент парковки, который поможет Вам легко и точно установить автомобиль на парковочное место. Ассистент парковки включается одним нажатием кнопки и способен найти необходимое пространство между припаркованными автомобилями (длина автомобиля плюс 60 см). Как только оно найдено, автомобиль просит водителя включить заднюю передачу и затем паркуется практически самостоятельно. Движения рулевого колеса управляются электроникой; водитель только регулирует скорость с помощью педалей. Инструкции и символы выводятся на дисплей Maxi DOT.

4. Салон автомобиля: Внутри Yeti выглядит необыкновенно просторным, во многом благодаря вертикальным боковым элементам и окнам. Трансформируемый салон позволяет легко и быстро увеличивать вместимость автомобиля. Новейшие технологии и надежные элементы пассивной защиты гарантируют идеальную безопасность водителю и пассажирам.

5. Система поддержания курсовой устойчивости (ESC): В ежедневных поездках на работу или погоне за приключениями ŠKODA Yeti обеспечит Вам максимальную безопасность. Помимо великолепной устойчивости на дороге, достигаемой благодаря новейшим технологиям, таким как ESC (Система поддержания курсовой устойчивости), Yeti оснащен множеством систем пассивной безопасности, в задачу которых входит защита водителя и пассажиров в экстремальных ситуациях.

Ждем Вас по адресу: г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 68/1

Европа Авто Тагил, официальный дилер ŠKODA.