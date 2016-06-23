Праздничный агитпробег, посвященный 80-летию службы ГИБДД, прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Из проезжающих автомашин, участвовавших в этом мероприятии, инспекторы ГИБДД посредством громкой связи призывали водителей и пешеходов к соблюдению правил дорожного движения.

Водителям напоминалось о необходимости пристегивать ремни, не превышать скорость на дорогах, пропускать пешеходов на пешеходном переходе, использовать детские автокресла при перевозке детей до 12 лет, не нарушать правила обгона и маневрирования.

Пешеходов предупреждали о том, что дорогу можно переходить только по пешеходному переходу, предварительно убедившись, что транспортное средство остановилось.

Родителям напомнили: при переходе проезжей части для безопасности нужно держать детей за руку, не отпускать их от себя.

Агитационным пробегом Госавтоинспекция Нижнего Тагила показала, как важно знать и соблюдать правила безопасного поведения на дорогах.