Праздничный агитпробег, посвященный 80-летию службы ГИБДД, прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)
21 июня жители всех трех районов города – Ленинского, Тагилстроевского, Дзержинского – могли наблюдать за тем, как 5 патрульных автомобилей и 2 автобуса, раскрашенные праздничной символикой, проехали по центральным улицам города. Цель данного мероприятия – привлечение внимания тагильчан к проблеме безопасности на дорогах.
Из проезжающих автомашин, участвовавших в этом мероприятии, инспекторы ГИБДД посредством громкой связи призывали водителей и пешеходов к соблюдению правил дорожного движения.
Водителям напоминалось о необходимости пристегивать ремни, не превышать скорость на дорогах, пропускать пешеходов на пешеходном переходе, использовать детские автокресла при перевозке детей до 12 лет, не нарушать правила обгона и маневрирования.
Пешеходов предупреждали о том, что дорогу можно переходить только по пешеходному переходу, предварительно убедившись, что транспортное средство остановилось.
Родителям напомнили: при переходе проезжей части для безопасности нужно держать детей за руку, не отпускать их от себя.
Агитационным пробегом Госавтоинспекция Нижнего Тагила показала, как важно знать и соблюдать правила безопасного поведения на дорогах.
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