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Праздничный агитпробег, посвященный 80-летию службы ГИБДД, прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Праздничный агитпробег, посвященный 80-летию службы ГИБДД, прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)

23 июня 2016, 09:40Транспорт
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