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В Нижнем Тагиле начат ямочный ремонт на трамвайных путях на перекрестке ул. Циолковского-Октябрьской революции (ФОТО)
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В Нижнем Тагиле начат ямочный ремонт на трамвайных путях на перекрестке ул. Циолковского-Октябрьской революции (ФОТО)

23 июня 2016, 18:00ТранспортМарина
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