В Нижнем Тагиле начат ямочный ремонт на трамвайных путях на перекрестке ул. Циолковского-Октябрьской революции (ФОТО)

Мы только начали ремонтные работы на этом участке рассказал редакции TagilCity.ru Виктор Копанов, начальник эксплуатационного участка МУП «Тагилдорстрой».

Подрядчик планирует продолжить ямочный ремонт на следующий день, 24 июня.

Мы работали до обеда. На этом трамвайном переезде очень интенсивное движение, много машин. Поэтому работы осуществляем в два-три этапа.

Перекресток Циолковского-Октябрьской революции является развязочным узлом между Красным Камнем, центром города и Тагилстроем. Через него пролегает несколько маршрутов газелей, ездят трамваи, а также легковые машины и большегрузы.

Напомним, что на улице Металлургов на участке от ул. Гастелло до ул. Красных Зорь также запланирован ямочный ремонт. По мнению общественников, такой ремонт не сильно улучшит ситуацию на дороге. Активисты написали обращение в «Управление городским хозяйством» с просьбой провести карточный ремонт.