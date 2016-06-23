В Нижней Туре девочка 6 лет получила перелом черепа, попав под колеса выезжавшей со двора машины

Девочка выбежала из-за стоявшей во дворе машины, когда водитель ВАЗ 2107 начал двигаться по двору. Затормозить он не успел. В результате она была сбита ехавшим автомобилем и получила серьезную травму. Сразу же была вызвана «скорая помощь», девочку отвезли в местную больницу, где она сейчас и находится. Вопрос о необходимости госпитализации ее в Екатеринбургскую детскую больницу остается открытым.