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В Нижней Туре девочка 6 лет получила перелом черепа, попав под колеса выезжавшей со двора машины
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижней Туре девочка 6 лет получила перелом черепа, попав под колеса выезжавшей со двора машины

23 июня 2016, 10:45Транспорт
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