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Движение трамваев в День молодежи в Нижнем Тагиле будет осуществляться по расписанию выходного дня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Движение трамваев в День молодежи в Нижнем Тагиле будет осуществляться по расписанию выходного дня

23 июня 2017, 16:35Транспорт
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