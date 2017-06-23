Движение трамваев в День молодежи в Нижнем Тагиле будет осуществляться по расписанию выходного дня

24 июня в Нижнем Тагиле отмечается День молодежи, в котором примет участие большое количество горожан и гостей города. Основные события празднования пройдут в центре города.

Городская общественная организация «Тагильчане за трамвай» информирует, что в этот день движение трамваев будет осуществляться по расписанию выходного дня. Более подробно со всеми маршрутами и временем движения трамваев можно ознакомиться на сайте организации.

От остановки «Театр кукол» трамваи будут отправляться на ГГМ: в 20:28, 20:45, 21:06, 21:41, 22:30: на Вагонку до Пихтовых гор по маршруту №12: 19:55, 20:50, 22:23 и в 23:13: до УВЗ по маршруту №1: в 21:18.