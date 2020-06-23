Еще два поезда начнут ходить из Екатеринбурга до черноморских курортов
Сегодня, 13:26ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Из Екатеринбурга планируется возобновить еще два отмененных ранее из-за коронавируса поезда до черноморских курортов, сообщается на сайте РЖД.
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Так, уральцы смогут отправиться в Анапу и Имеретинский курорт.
До Имеретинского курорта поезда начнут ходить с 30 июня, а в обратную сторону — с 3 июля. В летний период железнодорожный состав будет курсировать по маршруту через день.
В Анапу возобновление рейсов запланировано на 1 июля, а в обратном направлении — с 4 июня.
В общей сложности в ближайшее время планируется восстановить больше 70 поездов дальнего следования, 36 из них будут доставлять уральцев на курорты России. Ранее было заявлено о возобновлении поездов до Адлера и Новороссийска.
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