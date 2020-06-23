Еще два поезда начнут ходить из Екатеринбурга до черноморских курортов

Так, уральцы смогут отправиться в Анапу и Имеретинский курорт.

До Имеретинского курорта поезда начнут ходить с 30 июня, а в обратную сторону — с 3 июля. В летний период железнодорожный состав будет курсировать по маршруту через день.

В Анапу возобновление рейсов запланировано на 1 июля, а в обратном направлении — с 4 июня.