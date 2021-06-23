Электронный аукцион на поиск подрядчика, который отремонтирует восемь километров Серовской трассы на территории Невьянского городского округа, размещен на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог».
Согласно документации, отремонтировать планируется участок между 87 и 94 километрами автодороги.
Работы будут производиться в три этапа и должны быть завершены 23 августа 2023 года.
Напомним, новый светофор будет установлен на развязке под Нижним Тагилом на 120 километре трассы «Екатеринбург — Серов». Его обустройство обойдется в 2,7 миллиона рублей.