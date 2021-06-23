Почти на месяц будет закрыто движение транспорта по улице Карла Маркса в Тагиле

Почти на месяц будет закрыто движение транспорта по улице Карла Маркса в Тагиле
Почти на месяц будет закрыто движение транспорта по улице Карла Маркса в Тагиле
Сегодня, 08:50ТранспортФото: Яндекс.Карты
Из-за ремонтных работ на теплотрассе с 24 июня почти на месяц будет закрыто движение транспорта на некоторых участках по улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Согласно документу, с 24 июня по 20 июля 2021 года будет закрыто движение на участке от улицы Красноармейская до улицы Первомайская. А с 21 июля по 15 августа 2021 — от дома № 14 по улице Карла Маркса до улицы Огаркова.

До 22 июня «Регионгаз-Инвест» должен был установить на этих участках дорожные знаки в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения.

Напомним, из-за ремонтных работ на теплотрассе с 23 по 28 июня 2021 года будет закрыт для движения транспорта участок дороги на улице Черноморская в Нижнем Тагиле — от улицы Балакинская до Черноморской, 108.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
ремонтКарла Марксатранспортдорогитеплотрассаобществоограничение движенияНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы