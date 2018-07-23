Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Движение трамваев №3 и №8 закрыто в Нижнем Тагиле до окончания ремонта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Qogiena0ygi

Движение трамваев №3 и №8 закрыто в Нижнем Тагиле до окончания ремонта

Сегодня, 13:00Транспорт
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Госдолг Свердловской области вырос на 7 млрд рублей