Движение трамваев №3 и №8 закрыто в Нижнем Тагиле до окончания ремонта

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22 июля 2018 года в Нижнем Тагиле было приостановлено движение трамваев по маршрутам №3 и №8.
Сюжеты: Нижний Тагил
Движение трамваев по маршрутам приостановлено в связи с осуществлением ремонта дороги по улице Космонавтов и Победы.
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Движение транспорта будет возобновлено по окончании ремонтных работ.
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