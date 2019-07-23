На «Ласточку» до Нижнего Тагила за полгода продано 423 тысячи билетов
Сегодня, 19:34ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области больше всего билетов на «Ласточку» продано в направлении Нижнего Тагила, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Нижний Тагил
423 тысячи билетов продано на «Ласточку» в направлении Нижнего Тагила в первом полугодии. Всего «Ласточки» перевезли 736 тысяч пассажиров, что на 26% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Также популярностью пользуется поезд до Каменска-Уральского (167 тысяч пассажиров). Прирост составил 31%. На третьем месте — Кузино, туда куплено 84 тысячи билетов.
Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о договоренности с СвЖД об увеличении числа скоростных поездов междугороднего направления.
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