Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест
Сегодня, 09:08ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Ведомство предлагает сократить размер парковочных мест на улицах на 0,3 метра в длину и на 0,5 метра в ширину, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ Росстандарта.
В настоящий момент безопасный размер парковочного места для легковых авто минимально составляет 5,3 на 2,5 метра. Размер парковочных мест регулирует СНиП. Росстандарт полагает, что размер можно регулировать в зависимости от того, под каких углом относительно проезжей части размещена парковка.
Нововведение может вступить в силу уже в ноябре этого года.
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