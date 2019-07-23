Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест

В настоящий момент безопасный размер парковочного места для легковых авто минимально составляет 5,3 на 2,5 метра. Размер парковочных мест регулирует СНиП. Росстандарт полагает, что размер можно регулировать в зависимости от того, под каких углом относительно проезжей части размещена парковка.