Тагильский «Уралстроймонтаж» получил контракт на 88 млн на ремонт Южного подъезда
«Уралстроймонтаж» стал подрядчиком ремонта Южного подъезда к Нижнему Тагилу, снизив стоимость контракта со 104 до 88 миллионов рублей.
Работы надо провести на участке дороги от 120+085 км «г.Екатеринбург — г. Нижний Тагил — г. Серов» на участках км 2+150 — км 7+000, км 8+000 — км 10+000 на территориях Горноуральского городского округа и города Нижний Тагил. Работы подрядчик должен завершить до 22 августа 2022 года.
На участках необходимо провести подготовительные работы, демонтировать пластиковые сигнальные столбики с установкой их обратно впоследствии, фрезеровать существующее покрытие прочистить трубы с отверстиями один и 0,7 миллиметров механических способом, восстановить водоотводные каналы, выложить новое покрытие, укрепить обочины, организовать автобусные остановки, остановочные и посадочные, монтировать бортовой камень и нанести новую экспериментальную дорожную разметку.
Ранее стало известно, что на Южном подъезде будет нанесена экспериментальная разметка, где встречные потоки не разделяются. ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» решило провести подобный эксперимент с целью уменьшения количества ДТП с выездом на полосу встречного движения. Кроме того, на Южном подъезде установят шумозащитные экраны.