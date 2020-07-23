Тагильский «Уралстроймонтаж» получил контракт на 88 млн на ремонт Южного подъезда

Работы надо провести на участке дороги от 120+085 км «г.Екатеринбург — г. Нижний Тагил — г. Серов» на участках км 2+150 — км 7+000, км 8+000 — км 10+000 на территориях Горноуральского городского округа и города Нижний Тагил. Работы подрядчик должен завершить до 22 августа 2022 года.

На участках необходимо провести подготовительные работы, демонтировать пластиковые сигнальные столбики с установкой их обратно впоследствии, фрезеровать существующее покрытие прочистить трубы с отверстиями один и 0,7 миллиметров механических способом, восстановить водоотводные каналы, выложить новое покрытие, укрепить обочины, организовать автобусные остановки, остановочные и посадочные, монтировать бортовой камень и нанести новую экспериментальную дорожную разметку.