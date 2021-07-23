С 25 июля по 05 августа 2021 года на пересечении улиц Карла-Маркса — Первомайская в Нижнем Тагиле будет закрыто движение для транспортных средств в связи с ремонтом теплотрассы.

В связи с ремонтом теплотрассы в Нижнем Тагиле будет закрыт участок дороги на пересечении улиц Карла-Маркса — Первомайская с 25 июля 2021 года (с 00:00 часов местного времени) по 05 августа 2021 года (до 24:00 часов местного времени), сообщает пресс-служба администрации города. Движение будет осуществляться по улицам Газетная — Пархоменко и далее по проспекту Ленина в Нижнем Тагиле. Будет изменено движение автобусов по маршрутам № 4, 5, 7, 14, 20, 30, 31. В связи с чем становка транспорта с улицы Первомайская, 27 временно будет перенесена на улицу Газетная, 44. Автолюбителям рекомендуется заранее выбирать маршруты для движения по данному участку дороги. Напомним, с 23 июля по 24 июля 2021 года в связи с проведением капитальных работ по перегону Смычка — Сан-Донато будет затруднено движение автотранспорта по железнодорожному переезду в Нижнем Тагиле. Движение по переезду на Сан-Донато в Тагиле будет затруднено из-за ремонта на путях

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