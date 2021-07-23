Штрафов на 670 тысяч получили тагильчане за проезд по встречке на Кулибина и Бондина

За май и июнь ГИБДД Нижнего Тагила выписала штрафы на 670 тысяч рублей. С момента закрытия моста на Циолковского наказаны 134 водителя, которые проехали по встречной полосе на улицах Кулибина и Бондина. Односторонняя схема движения там была организована в связи с закрытием путепровода на реконструкцию.

На этих участках дорог за май 2021 года в отношении водителей допустивших нарушения по части 3 статьи 12.16 КоАП РФ (Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением) сотрудники ГИБДД составили 119 административных материалов. С начала июня — еще 15. В отношении всех водителей назначено административное наказание в виде штрафа в размере пять тысяч рублей. Общая сумма составила 670 тысяч рублей, всего было выписано 134 штрафа. В связи с реконструкцией моста, расположенного на улице Циолковского, для улучшения пропускной способности была изменена организация дорожного движения на улицах Бондина — Кушвинская — Кулибина, рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД. 12 мая 2021 года на основании технического задания на установку дорожных знаков, выданного администрацией Нижнего Тагила, было организовано одностороннее движение по улице Кушвинской от улицы Кулибина в сторону улицы Заводской, а также по улице Бондина от улицы Заводская в сторону улицы Кулибина. В момент установки дорожных знаков, а также в течение дня при проведении дорожно-подготовительных работ, в целях информирования участников дорожного движения, профилактики ДТП, предупреждения и пресечения правонарушений на указанные улицы были выставлены экипажи ГИБДД, которые осуществляли распорядительно–регулировочные действия, информировали водителей о смене организации движения, отметили в ведомстве. Там отметили, что 12 мая информация об организации одностороннего движения была направлена во все СМИ и размещена на официальных страницах пресс-группы МУ МВД России «Нижнетагильское», а также соцсетях. Редакция TagilCity.ru также получила данное письмо в середине дня (в 11.45), когда схема движения фактически уже была изменена и информирование заранее было невозможно. Однако на официальном сайте администрации Нижнего Тагила дата изменения схемы движения значилась с 15 мая. Многие водители оказались просто не в курсе того, что оно изменено, не обращали внимания на установленные знаки и поэтому нарушили ПДД. Фото: TagilCity.ru Водители при движении по указанным улицам были обязаны соблюдать требования дорожных знаков, рассказали в ГИБДД. Фото: Скриншот с официального сайта администрации Нижнего Тагила Одна из тагильчанок, которая получила штраф в пять тысяч рублей за проезд по встречке на этом участке, рассказала редакции TagilCity.ru, что не знала об организации одностороннего движения, а новые знаки сразу не заметила. Она расценивает действия сотрудников ГИБДД как пополнение казны за счет невнимательных автолюбителей. Женщина считает, что инспекция должна прежде всего работать на предупреждение граждан от аварийных ситуаций, а не на выполнение планов по выручке. Надо лучше информировать население о грядущих изменениях, информировать в СМИ, выставлять информационные аншлаги, патрулировать с целью предупреждения, а не писать маленький абзац в статье на сайте города, отметила тагильчанка. Напомним, после закрытия моста на улице Циолковского сотрудники ГИБДД в Нижнем Тагиле с 12 мая начали массово наказывать водителей за проезд по встречке на улицах Бондина и Кушвинская, реорганизованных в односторонне движение. В тагильском ГИБДД массово наказывают водителей после закрытия моста на Циолковского

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter