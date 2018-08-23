Камеры за 265 млн рублей будут установлены на дорогах Свердловской области

На дорогах Свердловской области на общую сумму 265 млн рублей появятся дополнительные камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Департамент информатизации и связи Свердловской области разместил заявку на сайте госзакупок об оказании услуги по предоставлению фото и видеоматериалов с информацией о параметрах движения автотранспорта. Начальная цена контракта составила 265 млн рублей. Размер обеспечения исполнения контракта составил 79 499 929 рублей.
По информации от экспертов, автоматы будут менять свое месторасположение в течение дня, благодаря чему автолюбители не смогут «запомнить», где находится камера.
Известно, что камеры фото- и видеофиксации нарушений будут располагаться на перекрестках в Екатеринбурге, Первоуральске, Каменске-Уральском, Березовском и Краснотурьинске. Также автоматы установят на дорогах Екатеринбург — Нижний Тагил, Екатеринбург — Тюмень, Екатеринбург — аэропорт Кольцово, Екатеринбург — Невьянск, Пермь — Екатеринбург, Нижний Тагил — Нижняя Салда и Нижний Тагил — Серов.