Камеры за 265 млн рублей будут установлены на дорогах Свердловской области

Департамент информатизации и связи Свердловской области разместил заявку на сайте госзакупок об оказании услуги по предоставлению фото и видеоматериалов с информацией о параметрах движения автотранспорта. Начальная цена контракта составила 265 млн рублей. Размер обеспечения исполнения контракта составил 79 499 929 рублей.

По информации от экспертов, автоматы будут менять свое месторасположение в течение дня, благодаря чему автолюбители не смогут «запомнить», где находится камера.