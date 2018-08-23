Уголовное дело возбуждено против тагильского водителя-рецидивиста

В середине 2018 года сотрудники ГИБДД остановили 43-летнего жителя Вагонки, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. После проверки оказалось, что ранее мужчина был привлечён к административной ответственности за аналогичное правонарушение и по приговору суда в течение 1 года и 6 месяцев не мог управлять машиной.