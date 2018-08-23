Уголовное дело возбуждено против тагильского водителя-рецидивиста

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Против жителя Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело за управление автомобилем без наличия прав на это и в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый на данный момент обязан явкой.
Сюжеты: Нижний Тагил
В середине 2018 года сотрудники ГИБДД остановили 43-летнего жителя Вагонки, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. После проверки оказалось, что ранее мужчина был привлечён к административной ответственности за аналогичное правонарушение и по приговору суда в течение 1 года и 6 месяцев не мог управлять машиной.
Как сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское», против водителя-рецидивиста возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимально предусмотренное наказание по данной статье составляет 2 года лишения свободы.
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