Восемь детей с начала 2018 года погибли в ДТП в Свердловской области

Всего по региону зафиксированы 162 ДТП с участием несовершеннолетних. В ГИБДД пояснили, что одна из основных причин ДТП – это выход детей на дорогу из-за другого автомобиля, кустов или деревьев, там, где нет пешеходного перехода. В этот момент водитель не успевает среагировать на неожиданное появление пешехода.