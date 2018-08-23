Восемь детей с начала 2018 года погибли в ДТП в Свердловской области

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В Свердловской области в период с начала 2018 года в ДТП погибли восемь детей, 175 – получили травмы.
Источник: «Вечерние ведомости»
Всего по региону зафиксированы 162 ДТП с участием несовершеннолетних. В ГИБДД пояснили, что одна из основных причин ДТП – это выход детей на дорогу из-за другого автомобиля, кустов или деревьев, там, где нет пешеходного перехода. В этот момент водитель не успевает среагировать на неожиданное появление пешехода.
Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными на дорогах в преддверии 1 сентября.
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