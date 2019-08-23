В Нижнем Тагиле на маршруте №56 ГАЗели заменят на ПАЗы
Сегодня, 20:33ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 23 августа в Нижнем Тагиле на маршруте №56 «Вокзал – Новая Кушва - Поликлиника» заменят автобусы, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщается, что технически устаревшие автобусы малой вместимости марки ГАЗ будут заменены на ПАЗы. Новые автобусы смогут перевозить до 39 пассажиров.
Как сообщили в управлении городским хозяйством администрации города, сейчас автобусы работают по временному расписанию, которое в дальнейшем будет корректироваться с учетом количества пассажиров в разные временные промежутки.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей