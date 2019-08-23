В Нижнем Тагиле на маршруте №56 ГАЗели заменят на ПАЗы

Сообщается, что технически устаревшие автобусы малой вместимости марки ГАЗ будут заменены на ПАЗы. Новые автобусы смогут перевозить до 39 пассажиров.

Как сообщили в управлении городским хозяйством администрации города, сейчас автобусы работают по временному расписанию, которое в дальнейшем будет корректироваться с учетом количества пассажиров в разные временные промежутки.