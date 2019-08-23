В Свердловской области закупят 66 новых школьных автобусов
Сегодня, 09:42ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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До конца года в Свердловской области будут закуплены 66 новых школьных автобусов, пишет ИА «Регнум» со ссылкой на правительство региона.
Средства на покупку новых транспортных средств выделят из регионального бюджета.
В настоящий момент на балансе образовательных учреждений Среднего Урала числятся 473 автобуса. Перед началом учебного года транспортные средства прошли техосмотр.
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