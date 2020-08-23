На въезде в Нижний Тагил образовалась большая пробка из-за установки защитных экранов

На въезде в Нижний Тагил образовалась большая пробка из-за установки защитных экранов

Сегодня, 19:30ТранспортФото: Telegram-канал Алексея Балыбердина
Сегодня в Нижнем Тагиле сразу за Старателем на въезде в город образовалась «серьезная» пробка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Алексей Балыбердин.

Сегодня, вместе с тысячами тагильчан возвращался в город по Свердловскому шоссе. Сразу за Старателем серьезная пробка. Перестроился в крайний правый ряд. Двигаемся на две-три машины каждые минут пять, а то и больше, рассказал депутат.

По его словам, он подумал, что такая ситуация произошла из-за светофора на выезде с парковки DEPO. Однако он ошибся. Оказалось, что бригады, которые устанавливают защитные экраны вдоль дороги, идущей на Вагонку, перекрыли одну полосу дороги.

В воскресенье днём, когда все едут в город. На светофоре, который и в обычные дни создаёт трафик, написал Балыбердин.

Пробка
Фото:Telegram-канал Алексея Балыбердина

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ремонтпробкаНижний Тагил
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