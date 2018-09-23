«Бесконечная» пробка от Торфяника до Нижнего Тагила образовалась из-за ремонта
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Вечером 23 сентября дорожные работы, проводимые на Черноисточинском шоссе, стали причиной дорожного затора от Горбуновского торфяника до ТЦ «КИТ».
Сюжеты: Нижний Тагил
В настоящее время у торгового центра ведутся работы по строительству дублёра Черноисточинского шоссе. Во время часов пик на участке затруднён проезд большого количества автомобилей. В дневное время на дороге свободно.
Машины едут в обе стороны по одной полосе. Вторая на участке у строительного магазина перекрыта. Из-за этого пробка. Люди как раз едут из садов, сообщила редакции TagilCity.ru тагильчанка Юлия.
По мнению очевидцев, в вечерние часы по возможности лучше обходить этот маршрут стороной.
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