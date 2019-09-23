ГАИ призвала свердловчан быть осторожными на дорогах из-за ухудшения погоды

В Свердловской области из-за осадков и низких температур в ночное время создаются неблагоприятные условия на дорогах. Дождь и мокрый снег могут спровоцировать возникновение аварий.

В связи с этим ГИБДД просит автовладельцев воздержаться от резких маневров на дорогах, соблюдать боковые интервалы и дистанции. Водителям, имеющим небольшой опыт управления транспортным средством, рекомендуют отказаться от управления автомобилем.