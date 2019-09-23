ГАИ призвала свердловчан быть осторожными на дорогах из-за ухудшения погоды
Сегодня, 12:17ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Свердловская Госавтоинспекция призвала автовладельцев быть осторожными на дорогах из-за плохой погоды.
В Свердловской области из-за осадков и низких температур в ночное время создаются неблагоприятные условия на дорогах. Дождь и мокрый снег могут спровоцировать возникновение аварий.
В связи с этим ГИБДД просит автовладельцев воздержаться от резких маневров на дорогах, соблюдать боковые интервалы и дистанции. Водителям, имеющим небольшой опыт управления транспортным средством, рекомендуют отказаться от управления автомобилем.
Напомним, по сообщению синоптиков, в начале недели в регионе ожидаются дожди и заморозки в ночные часы.
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