В безопасность автовокзала в Нижнем Тагиле вложат 29,6 миллиона рублей
Сегодня, 15:24ТранспортФото: Пресс-служба ГУП СО «СООПА»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле в обеспечение безопасности на автовокзале вложат 29,6 миллиона рублей, средства выделены областным Минтрансом, сообщает «Областная газета» со ссылкой на главу Свердловского областного объединения пассажирского автотранспорта Алексея Жирова.
Сюжеты: Нижний Тагил
На тагильском автовокзале появится современная контрольно-пропускная система, оборудование для досмотра багажа и пассажиров (металлодетекторы, детекторы взрывчатых веществ, комплекс радиационного контроля), установят систему видеонаблюдения. Работы по переоснащению уже начались.
Нижнетагильский автовокзал по пассажиропотоку является вторым в регионе (после Екатеринбурга), в год он принимает миллион человек, связан со 160 населенными пунктами. В 2017 году здание было капитально отремонтировано.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей