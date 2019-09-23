В безопасность автовокзала в Нижнем Тагиле вложат 29,6 миллиона рублей

На тагильском автовокзале появится современная контрольно-пропускная система, оборудование для досмотра багажа и пассажиров (металлодетекторы, детекторы взрывчатых веществ, комплекс радиационного контроля), установят систему видеонаблюдения. Работы по переоснащению уже начались.

Нижнетагильский автовокзал по пассажиропотоку является вторым в регионе (после Екатеринбурга), в год он принимает миллион человек, связан со 160 населенными пунктами. В 2017 году здание было капитально отремонтировано.