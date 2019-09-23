В Нижнем Тагиле обещают снег, а БКАД ещё не сданы. Успеют ли дорожники их сделать?

Как рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстой» Игорь Васильев, погодные условия не повлияют на ремонт, поскольку большая часть асфальтовых работ уже проведена.

Мы с асфальтом почти везде уже выскочили. [Если] где-то останутся асфальтовые работы, то нормально [сделаем], думаю. Понятно, что в снег никто асфальт укладывать не будет, а другие работы можно делать. Так что всё нормально, говорит Васильев.

В другой подрядной организации «УБТ-Сервис» это также подтвердили. По словам директора Гаджи Абдулова, их наиболее объёмных работ осталось провести только на проспекте Вагоностроителей и улице Кулибина, а такие, как Восточное и Свердловское шоссе, уже сданы. В компании надеются, что до момента сдачи 15 октября погодные условия существенно на ход работ не повлияют.

Мы добавляем добавки специальные для асфальта, чтобы морозостойкость асфальта не терялась. Что касается верхнего слоя, конечно, его надо класть, когда нет снега. Если [снег] чуть-чуть идёт, то это не страшно. А если уж сильный снегопад [начнётся], то, конечно, класть [асфальт] мы не будем. Вообще сдача у нас 15 октября. Будем надеяться, что до 15 октября у нас всё-таки будут просветы. Нет такого, что раз снег пошёл, то никто не выходит на работу. Мы асфальтовую группу выводим: когда сухо, они кладут [асфальт], если начинается снегопад, мы ждём, пока [снег] не рассеется и [дорога] не просохнет,пояснил TagilCity.ru Гаджи Абдулов.