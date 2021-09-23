Снова отключить трамваи и троллейбусы из-за долгов хотят энергетики в Екатеринбурге

Снова отключить трамваи и троллейбусы из-за долгов хотят энергетики в Екатеринбурге
Снова отключить трамваи и троллейбусы из-за долгов хотят энергетики в Екатеринбурге
Сегодня, 20:12ТранспортФото: 1MI
Из-за долгов свыше 138 миллионов рублей специалисты АО «Екатеринбургэнергосбыт» планируют 28 сентября отключить электроэнергию объектов ЕМУП «Городской транспорт». К ним относятся троллейбусы и трамваи Екатеринбурга.

Данное уведомление компания также направила руководству, администрации города и прокурору. Долг свыше 138 миллионов скопился за период с марта по август. В середине сентября пришла оплата 21 миллион, однако платеж не сумел покрыть потребление ЕМУП «Гортранс» даже за август, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу компании.

Для того, чтобы не вызвать недовольство горожан, «Екатеринбургэнергосбыт» выступило с предложением на некоторых маршрутах заменить троллейбусы на автобусы. Специалисты компании отметили, что готовы участвовать в любом диалоге.

Напомним, в июле стало известно, что в Екатеринбурге троллейбусы остались без электричества из-за долга транспортной компании в 140 миллионов рублей. В адрес ЕМУП «Гортранс» от «Екатеринбургэнергосбыта» поступило уведомление, что 30 июля будет отключена электроэнергия.

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Екатеринбург
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