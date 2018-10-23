Новые видеокамеры будут установлены на федеральных трассах в Свердловской области
Сегодня, 15:51ТранспортФото: speedcam.online
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Шесть новых комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения появятся на федеральных трассах в Свердловской области.
Всего на Урале планируется установить 12 видеокамер, следящих за скоростью. Шесть из них будут в Свердловской области, остальные – в соседних регионах. По словам представителей ФКУ «Уралуправтодор», все видеокомплексы будут оснащены предупреждающими знаками, пишет E1.ru.
Новые камеры в Свердловской области появятся на следующих трассах:
- Р242 Пермь — Екатеринбург: 169-й, 187-й, 319-й км;
- Р351 Екатеринбург — Тюмень: 148-й, 168-й км;
- М5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу: 191-й км.
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