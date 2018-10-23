Новые видеокамеры будут установлены на федеральных трассах в Свердловской области

Всего на Урале планируется установить 12 видеокамер, следящих за скоростью. Шесть из них будут в Свердловской области, остальные – в соседних регионах. По словам представителей ФКУ «Уралуправтодор», все видеокомплексы будут оснащены предупреждающими знаками, пишет E1.ru.