Трасса Пермь – Екатеринбург будет перекрыта 25 октября из-за ремонта

В среду, 24 октября, движение в сторону Екатеринбурга будет проходить только по одной полосе с максимальной скоростью в 50 км/ч. 25 октября в период с 02:00 до 02:40 движение полностью перекроют, сделав объезд по Старомосковскому тракту с выездами на федеральную трассу на 331-м и 337-м км.