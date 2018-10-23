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Трасса Пермь – Екатеринбург будет перекрыта 25 октября из-за ремонта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Трасса Пермь – Екатеринбург будет перекрыта 25 октября из-за ремонта

Сегодня, 08:00ТранспортФото: «Областная газета»/ oblgazeta.ru
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