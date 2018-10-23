Трасса Пермь – Екатеринбург будет перекрыта 25 октября из-за ремонта
Сегодня, 08:00ТранспортФото: «Областная газета»/ oblgazeta.ru
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Движение по федеральной трассе Пермь – Екатеринбург 24 октября будет изменено, а 25 числа и вовсе перекрыто. Причиной являются работы по установке надземного пешеходного перехода на 335-м километре автодороги.
В среду, 24 октября, движение в сторону Екатеринбурга будет проходить только по одной полосе с максимальной скоростью в 50 км/ч. 25 октября в период с 02:00 до 02:40 движение полностью перекроют, сделав объезд по Старомосковскому тракту с выездами на федеральную трассу на 331-м и 337-м км.
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Фото: Пресс-служба «Росавтодор», rosavtodor.ru
Как сообщает URA.ru, причиной изменений в движений стали работы по установке надземного перехода в районе поворота на станцию Хрустальная.
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