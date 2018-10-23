Цены на проезд в городских электричках Екатеринбурга вырастут в 2,5 раза с 1 ноября

После 1 ноября, чтобы отправиться в поездку дальностью не более 5 километров пассажирам придётся заплатить 29 рублей. Если расстояние будет составлять от 6 до 15 километров, то стоимость билета вырастет до 43 рублей. Для 3-ей и 4-ой зоны цена составит 58 и 73 рубля соответственно. До вступления тарифа в силу пассажиры продолжат платить 29 рублей независимо от дальности поездки.