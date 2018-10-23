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Цены на проезд в городских электричках Екатеринбурга вырастут в 2,5 раза с 1 ноября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Цены на проезд в городских электричках Екатеринбурга вырастут в 2,5 раза с 1 ноября

Сегодня, 07:00ТранспортФото: NewsProm.Ru
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