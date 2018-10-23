Цены на проезд в городских электричках Екатеринбурга вырастут в 2,5 раза с 1 ноября
Сегодня, 07:00ТранспортФото: NewsProm.Ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 1 ноября изменится тариф на проезд в городских электричках Екатеринбурга. Стоимость билета привяжут к расстоянию, что приведёт к повышению в 2,5 раза. По новым ценам придётся платить от 29 до 73 рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
После 1 ноября, чтобы отправиться в поездку дальностью не более 5 километров пассажирам придётся заплатить 29 рублей. Если расстояние будет составлять от 6 до 15 километров, то стоимость билета вырастет до 43 рублей. Для 3-ей и 4-ой зоны цена составит 58 и 73 рубля соответственно. До вступления тарифа в силу пассажиры продолжат платить 29 рублей независимо от дальности поездки.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Пресс-служба АО «Свердловская пригородная компания», svrpk.ru
Как сообщает Znak.com, повышение тарифа произошло в рамках приведения в соответствие с Постановлением РЭК Свердловской области. Согласно этому же постановлению с начала 2018 года произошёл рост стоимости проезда на остальных направлениях в регионе.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей