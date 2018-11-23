Юрченко отругал дорожников Нижнего Тагила за качество очистки города от снега и льда
Владимир Юрченко, начальник управления городским хозяйством Нижнего Тагила, пришел к выводу, что дорожные службы не справляются с расчисткой городских улиц от снега и льда.
Такой вывод озвучил чиновник на штабе по содержанию дорог в четверг, 22 ноября.
Главы районных администраций, представители «Службы заказчика», ГИБДД и председатель ОД «Тагил без ям» высказали свое мнение о качестве уборки дорог в Нижнем Тагиле. Согласно проведенным осмотрам, дорожники ни одну дорогу не привели в нормативное состояние.В отдаленных микрорайонах, таких как Старатель, ответ дорожников был лаконичным - «Даже не приступали к расчистке».
Вам дали задание перестроить работу. Усилить уборку снега и показать результат. Но вместо этого вы провалили задание главы города! Ночь со среды на четверг это наглядно показала! подвел итог совещания Владимир Юрченко.
Ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что городу необходим особый документ, отображающий реальную работу дорожных служб по борьбе со снегом и льдом.