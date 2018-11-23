Юрченко отругал дорожников Нижнего Тагила за качество очистки города от снега и льда

Такой вывод озвучил чиновник на штабе по содержанию дорог в четверг, 22 ноября.

Главы районных администраций, представители «Службы заказчика», ГИБДД и председатель ОД «Тагил без ям» высказали свое мнение о качестве уборки дорог в Нижнем Тагиле. Согласно проведенным осмотрам, дорожники ни одну дорогу не привели в нормативное состояние.В отдаленных микрорайонах, таких как Старатель, ответ дорожников был лаконичным - «Даже не приступали к расчистке».

Вам дали задание перестроить работу. Усилить уборку снега и показать результат. Но вместо этого вы провалили задание главы города! Ночь со среды на четверг это наглядно показала! подвел итог совещания Владимир Юрченко.