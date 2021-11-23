Больше штрафов стали получать водители Свердловской скорости из-за новых камер

В Свердловской области водители стали получать больше штрафов. Причина в новых дорожных камерах, фиксирующих превышение скорости и другие нарушения ПДД. В ближайшее время количество камер только продолжит расти — это поможет выровнять скоростной режим и повысить безопасность на дорогах региона.

В Свердловской области водители стали получать больше штрафов за нарушение правил дорожного движения. Алексей Гробов, начальник отдела исполнения административного законодательства управления ГИБДД региона, рассказал на пресс-конференции о причине роста числа штрафов. По его словам, причина в увеличении количества дорожных камер для фиксации нарушений на дорогах Свердловской области. С января по октябрь водители региона получили больше 4,8 миллиона штрафов за нарушение ПДД на общую сумму примерно 3,3 миллиарда рублей. За тот же период прошлого года общая сумма штрафов составила 3,3 миллиарда рублей. То есть «стоимость» нарушений в региона за год выросла на 95 миллионов. Начальник центра автоматической фиксации нарушений ПДД в регионе Дмитрий Кузнецов также считает причиной увеличения числа штрафов появление новых камер для видео- и фото фиксации нарушений. При этом водители стали ездить медленнее — и этому также способствовали появившиеся в Свердловской области дорожные камеры. Но это работает только на участках с камерами, о которых предупреждают специальные таблички. Проезжая мимо камер, водители снова прибавляют скорость. В результате аварийные участки не исчезают, а просто смещаются на части дороги, не защищённые камерами. Кроме того, данные камер не могут передать значений средней скорости объективно. Для решения проблемы планируется увеличить количество камер на дорогах и трассах региона. Это позволит воплотить адекватный и равномерный скоростной режим и сделать дороги Свердловской области более безопасными. Пока в регионе работает 206 стационарных комплекта дорожных камер и еще 125 передвижных. Последние выставляются на дорогах в зависимости от ситуации на дорогах и уровня аварийности. Стационарные камеры видео- и фотофиксации нарушений чаще всего ставят на перекрёстках. Они выявляют движение на красный, выезд на встречную полосу движения, нарушения скоростного режима и пересечение стоп-линии.

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